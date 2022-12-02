«Уралвагонзавод» поставил Минобороны модернизированные танки Т72Б3М

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Министерству обороны РФ партию модернизированных танков Т-72Б3М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

«<…> Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Комплекс мероприятий по модернизации <…> разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ)», — рассказали в концерне.

По информации пресс-службы предприятия, модернизация затронула практически все системы, благодаря чему «улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности». Утверждается, что новая защита значительно повысит живучесть и эффективность машин в том числе и при столкновениях с массированным применением противотанкового оружия.

Обновленные Т-72Б3 оборудованы новой системой управления огнем, которая автоматизирует процесс подготовки выстрела и повышает точность стрельбы. На них установлены форсированные двигатели В-92С2 мощностью 1000 л. с. с системой автоматического контроля параметров работы силовой установки и автоматического регулирования теплового режима, добавили на УВЗ.

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».