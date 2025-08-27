Уральский разгром и поворот в сделке с Денисенко: финал для «Ак Барса» на турнире Пучкова

«Ак Барс» завершил поражением свое выступление на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге. В матче против «Автомобилиста» казанцы уступили со счетом 1:6. О деталях поражения «барсов» и реакции Анвара Гатиятулина на разгромное фиаско – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» был уничтожен «Автомобилистом», но нужно ли относиться к поражению серьезно?

Казанский клуб вышел на финишную прямую летней предсезонной подготовки. Из оставшихся игр у «Ак Барса» осталась лишь выездная встреча против «Нефтехимика», которая пройдет 30 августа в день Республики Татарстан.

Накануне вечером подопечные Анвара Гатиятулина провели заключительный матч на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге против «Автомобилиста». Выдался он, мягко скажем, для «Ак Барса» неудачным. Казанцы были разгромлены уральцами с унизительным счетом – 1:6.

У «Автомобилиста» на игру с «Ак Барсом» была выставлена практически вся основа. Из лиц, которых принято видеть в числе ведущих в составе екатеринбуржцев, отсутствовали лишь нападающий Александр Шаров и защитник Евгений Кашников.

«Ак Барс», напротив, вышел в экспериментальных сочетаниях. С первых минут Анвар Гатиятулин дал шанс проявить себя Радэлю Замалтдинову, Денису Комкову и Ильдану Галееву. Также второй матч подряд на турнире Пучкова провел Тимофей Жулин.

Как сообщил по окончании встречи Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта», он изначально планировал проверить в одном из матчей в Санкт-Петербурге ближайшие резервы команды. Поражение со счетом 1:6 для тренерского штаба «Ак Барса» было болезненным, однако оно дало понимание, кто из воспитанников местной системы способен тянуть уровень КХЛ, а кто пока сыроват.

«Мы сегодня дали нашим молодым ребятам почувствовать больше ответственности на уровне КХЛ. Понятно, что наделали много ошибок, проиграли много единоборств. Им есть над чем задуматься, и нам тоже.

Предсезонная подготовка для того и нужна, чтобы ребята почувствовали уровень КХЛ. Это наш ближайший резерв, мы на них рассчитываем, об этом всегда говорим. Сегодня и перед матчем, и по ходу игры говорили, что это хороший шанс проявить себя. В первую очередь хотим видеть от парней энергию, желание и мысль. В каких-то моментах мы это видели, а кто-то ещё, наверное, не готов полноценно играть против команды КХЛ» – сказал Анвар Гатиятулин.

«Я привез несколько голов»

Переломным моментом в игре, можно выделить, пожалуй, третий период, когда «Автомобилист» забросил три легкие шайбы за короткий срок. В заключительную двадцатиминутку игра «Ак Барса» напоминала скорее показательное выступление, нежели чем организованный, дисциплинированный хоккей. У казанцев откровенно не получалось ничего в атаке, да и в защите царила полная безалаберность.

После матча в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин частично взял вину на себя за поражение команды.

«Сегодня скорее мы проиграли, чем они выиграли. Я «привёз» несколько голов, в целом много пропустили. Не могу выделить какие-то особенности в игре «Автомобилиста». Рид Буше выделяется, я его хорошо знаю», - отметил Бердин.

Справедливости ради, вратарь «Ак Барса» и вправду провел посредственный матч. Нетривиальное умение играть клюшкой сыграло с Бердиным вчера злую шутку. В одном из эпизодов голкипер казанцев неудачно откатил шайбу в клюшку Степану Терехову. Молодой защитник казанцев не сумел принять неудобную передачу Бердина и фактически на ровном месте потерял шайбу, которая мгновениями спустя оказалась в воротах «Ак Барса». Этот момент оказался апофеозом удручающей игры казанцев в обороне. Выделить какой-то позитив в отношении вчерашнего выступления «Ак Барса» практически невозможно.

В течение всей предсезонки именно Михаил Бердин был основным вратарем «Ак Барса». Нельзя сказать, что голкипер продемонстрировал нечто выдающееся своей игрой. Тем не менее, шанс начать предстоящий регулярный чемпионат первым номером он заслужил. К тому же непонятно, в какой форме сейчас находится основной вратарь команды Тимур Билялов. Большую часть лета он проходил реабилитацию после не самой простой травмы, собственно, поэтому пропустил значительное количество контрольных матчей в августе.

Еще одна ложка дегтя для казанцев. «Ак Барс» не может договориться с Денисенко по условиям контракта?

Вот уже более 1,5 месяца «Ак Барс» не может официально объявить нападающего Григория Денисенко. Сначала казанцы не могли долго договориться с «Локомотивом» по сумме компенсации. Ярославцы не хотели продешевить, но и казанцы не рассчитывали отдать за форварда гору золота. В итоге клубы сошлись на компенсации в 45 млн рублей и трансфере в систему «Локо» талантливого хоккеиста 2008 года Андрея Пустового.

Сейчас история с Денисенко приобрела новый сюжет поворот. По информации издания «ВсеПроСпорт», у «АкБарса» возникли трудности с согласованием личных условий по контракту с нападающим. По данным источника, Денисенко вместе со своим агентом требует зарплату в 60 млн рублей, в то время как казанский клуб может предложить хоккеисту не более 40-45 млн рублей.

Возможно, все дело в агентских играх Юрия Николаева, который представляет сторону Денисенко и рассчитывает получить с «Ак Барса» максимально выгодный контракт. И в конце концов подобный шантаж окажется не более чем прагматичным блефом функционера.

Но по заявлениям того же издания «ВсеПроСпорт», в случае неудачного исхода переговоров, нападающий может запросто продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии и не пойти на компромисс казанской команде.

В конце августа у генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина должна была состояться большая пресс-конференция по итогам трансферной кампании. Но будет ли она в случае, если переговоры с Денисенко достигнут критической точки? Как руководство «Ак Барса» объяснит тот факт, что компенсация за хоккеиста была выплачена, но игрок до столицы Татарстана так и не доехал.