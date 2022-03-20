«Уральские авиалинии» готовят списки сотрудников, которых отправят в вынужденный простой

Из-за сложной геополитической ситуации авиакомпания «Уральские авиалинии» отправит часть сотрудников в вынужденный простой. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе авиакомпании, передает ТАСС.

«Приказ [генерального директора], который появился в сети, подлинный», — пояснили в пресс-службе без подробностей.

Известно, что руководство авиакомпании готовит списки сотрудников, которых отправляют в вынужденный отпуск, «исходя из объемов производства» и «с учетом специфики производства».

Уточняется также, что делается это по причинам, которые не зависят от работодателя. В качестве причин указывается закрытие воздушного пространства европейскими странами, а также временное приостановление использования воздушного пространства на южных направлениях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до 26 марта на юге России продлили режим закрытого неба.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции. Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолетов из России.