«Уралмаш» всегда неуступчив на домашней площадке». Сергей Торопов о грядущем матче УНИКСа

Фото: unics.ru

Форвард УНИКСа Сергей Торопов в преддверии матча с «Уралмашем» поделился мнением о екатеринбургской команде.

По его словам, «Уралмаш» на своем паркете неуступчив, из-за чего казанцам придется максимально агрессивно обороняться и атаковать.

«За последний месяц у уральцев произошли положительные изменения. Во-первых, «Уралмаш» выиграл Кубок России, что, несомненно, добавило им уверенности в своих силах. Во-вторых, ряды команды пополнили новички Илья Попов и Антон Карданахишвили. Считаю, они привнесли вариативности в нападении. Иван Пынько усилил агрессию в защите. Отдельно отмечу Джеремайю Мартина, Хэйдена Далтона и Октавиуса Эллиса — костяк иностранцев, на которых строится нападение», – передает слова Торопова пресс-служба УНИКСа.

Напомним, матч УНИКСа с «Уралмашем» состоится завтра, 19 марта, в 18:00 по мск. Казанцы идут на третьем месте в таблице Единой лиги ВТБ. Екатеринбуржцы же расположились на пятой строчке первенства.