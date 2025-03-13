«Урал» - это вам не «Спартак»: почему «Рубин» безуспешно покинул Кубок России

«Рубин» в Екатеринбурге уступил «Уралу» (0:1) в матче Кубка России Пути регионов. Казанцы бесславно покинули турнир, вылетев от команды Первой лиги. О причинах поражениях и реакции Рашида Рахимова - читайте в материале «ТИ-Спорта».





фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» ограничился успехом на групповом этапе Кубка России

Для казанского клуба нынешний розыгрыш Кубка России получился уже на порядок лучше, нежели предыдущий. В прошлом году «Рубин» вылетел уже на групповом этапе, заняв четвертое место. В текущем сезоне команда Рашида Рахимова заняла второе место в группе с «Зенитом», «Факелом» и «Акроном», выйдя в плей-офф Пути РПЛ. Правда, далее в двух матчах противостояния с ЦСКА успеха казанцам ждать не пришлось.

Заработав в начале ноября ничью дома (0:0), «Рубин» в ответной встрече был разгромлен армейцами со счетом 0:3. После вылета из Пути РПЛ казанцев закономерно ждал Путь регионов в Кубке России. В соперниках – «Урал», выступающий в этом сезоне в Первой лиге. Екатеринбуржцы к середине марта идут пятыми в Первой лиге, а тренирует команду небезызвестный казанским болельщикам Олег Шатов. Еще пару лет назад полузащитник защищал рубиновые цвета под руководством Леонида Слуцкого. А сейчас Шатов уже перспективный и амбициозный по меркам Первой лиги тренер .

«Рубин» в отличие от «Урала» выставил практически основной состав на кубковую игру. В старте вышли Рожков, Вуячич, Грицаенко, Чумич, Иву – игроки, которых казанские болельщики привыкли видеть. У екатеринбуржцев главные звезды команды, напротив, остались на скамейке запасных. В частности, это лучший бомбардир команды в сезоне Секулич, ключевой защитник Силвие Бегич, а также юное дарование Илья Ишков. Тем не менее, пусть и в резервном составе, «Урал» смог добыть минимальную победу над казанцами 1-0. Гол-красавец головой забил полузащитник «шмелей» Тимур Аюпов.

«Хотелось доказать, что мнение Рахимова обо мне было ошибочным»

Победа «Урала» была добыта вопреки всем нереализованным моментам «Рубина», коих было достаточное количество что в первом, что во втором тайме. Впрочем, футболисты «Урала» могут запросто с этой трактовкой не согласиться, ведь из-за положений вне игры у них отменили два гола. Один – в первом тайме у Евгения Маркова, второй – у Мартина Секулича в концовке встречи.

«Не соглашусь, что у «Рубина» было много моментов в первом и во втором тайме. Скорее, полумоментов было достаточно. Если помните, у нас вообще два гола отменили в матче. Поэтому сильного преимущества я не ощутил», – откровенничал после матча с корреспондентом «ТИ-Спорта» полузащитник «Урала» Даниил Кузнецов.

К слову, для экс-футболиста «Рубина» сегодняшний матч был особенным. Это не только первая встреча против бывшей команды в майке «Урала», но и игра перед глазами Рашида Рахимова по другую сторону баррикад. Кузнецов вышел на поле не с первых минут, лишь во втором тайме. Однако за отведенное время успел создать несколько ярких эпизодов. Отмененный гол Секулича в концовке был забит как раз таки с передачи Кузнецова. Полузащитник с излюбленного правого фланга здорово нашел ассистом хорватского легионера «Урала».

После матча Даниил Кузнецов в беседе с корреспондентом нашего издания отметил, что принципиальность вчерашнего матча против «Рубина» заключалась именно в его непростых отношениях с главным тренером казанцев. Неоднократно по ходу первой половины этого сезона Рашид Рахимов публично критиковал Кузнецова, объясняя его регулярное непопадание в стартовый состав. Уйдя в «Урал», Даниил не забыл трудный период в Казани под предводительством прошлого наставника.

«Вы знаете, я благодарен футбольному клубу за многое, отношусь к нему с уважением. Для меня матч скорее был принципиален с точки зрения моих отношений с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Хотелось победить, отметиться результативными действиями и доказать, что его мнение обо мне было ошибочным. У нас были непростые отношения в «Рубине», так скажем, внутренние моменты. Но обид на тренера у меня точно нет», –сказал Кузнецов.

«Был серьезный разговор в раздевалке «Рубина»

Выступая на пресс-конференции перед журналистами, Рашид Рахимов подчеркнул, что претензий к команде по самоотдаче и старанию предъявить нельзя. «Рубин» бился и имел возможности, чтобы уйти от поражения. Рахимов не решился назвать какой-то один конкретный фактор проигрыша «Уралу».

По словам тренера, фиаско «Рубина» кроется в нескольких вещах. Это и недостаточная концентрация после сверхэмоционального победного матча против «Спартака» (2:1). Отсутствие свежести и скорости у ряда ключевых игроков. Сюда же главный тренер «Рубина» отнес и нехватку времени на восстановление.

Матч против «Урала» казанский клуб провел спустя менее 72 часов после игры с «красно-белыми». Помимо всего, свой эффект дало воздержание от еды и воды футболистов, соблюдающих «Рамадан». Напомним, в «Рубине» уразу соблюдают Рустам Ашурматов, Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай, Марат Апшацев и Руслан Безруков.

Для «Рубина» задачи в Кубке России были, конечно, несопоставимы по значимости с теми, которые клуб поставил в чемпионате. Тем не менее, Рашид Рахимов пытался донести, что матч против «Урала» не был для команды неважным.

Во втором тайме игру вышли спасать Шабанхаджай, Даку – футболисты, которые по заявлениям Рахимова вообще не должны были изначально принимать участие в матче. Однако ход встречи не в пользу «Рубина» внес свои коррективы. Счастливого исхода игры не случилось. Казанцы бесславно вылетели из Кубка России от «Урала».

«Серьезный разговор был в раздевалке. Но претензий предъявить нельзя, они старались и хотели. Активно начали второй тайм, но снова не реализовали момент. Уже было тяжелее, и поле не позволяло, и количество брака увеличилось. В этом году Кубок не наш, но мы сделали шаг вперёд – вышли в плей-офф. В том году мы вылетели из группы. Понятно, что все думали, что нужно проходить «Урал». Неприятно, но не вижу ничего такого. В кубке много неожиданных результатов бывает», – подытожил Рахимов.