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22 октября 2021  15:18
Дарья Сайфиева

Ураганный ветер в Москве отломил зубец с кремлевской стены

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Мощный порыв ветра снес один из зубцов стены Московского Кремля со стороны Красной площади, передает РИА Новости.

Также на фрагменте видео, опубликованном телеканалом «360», видно, как конструкции строительных лесов со стен Кремля падают и разлетаются на части.

Ранее МЧС Москвы оповестило жителей города о сильном ветре, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, ветер такой силы может сломать большие ветки деревьев.

#москва #красная площадь #ураганный ветер
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