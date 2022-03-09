«Упреждающий удар»: Минобороны РФ рассекретило планы Украины о наступлении на Донбасс

В ходе спецоперации на Украине российские войска овладели секретными документами командования нацгвардии Украины о подготовке наступления на Донбасс в марте 2022 года. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала наличие на Украине американских лабораторий, где создавалось биологическое оружие.

Российские войска овладели секретными документами командования нацгвардии Украины о подготовке наступления на Донбасс в марте 2022 года Фото: соцсети

Националисты продолжают блокировать работу гуманитарных коридоров

Как следует из официального сообщения Минобороны РФ, приказ о наступлении подписал глава нацгвардии Украины Николай Балан 22 января 2022 года. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе. В частности, была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать «боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии» для последующего выполнения боевых задач. На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины.

«Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Объединенные силы Луганской и Донецкой республик при поддержке войск РФ развивают наступление на Украине Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Тем временем объединенные силы Луганской и Донецкой республик при поддержке войск РФ развивают наступление на Украине. Группировка ЛНР в течение вчерашнего дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения ДНР заняли населенные пункты Оленовка, Польное и Южнодонбасское. В городе Мариуполь после завершения «режима тишины» подразделения ДНР продвинулись еще на 800-900 метров. Как сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, за минувшие сутки из осажденного города смогли вырваться 42 человека, в том числе 6 детей. Басурин подчеркнул, ситуация в городе по-прежнему тяжелая, националисты продолжают блокировать работу гуманитарных коридоров.

В течение вчерашнего дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта. Всего за время операции уничтожено более 2,5 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция. Уничтожены: 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов. Выедено из строя 662 единицы военной спецтехники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.

В течение вчерашнего дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информа»

Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, во время спецоперации были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. В частности, была получена информация об экстренном уничтожении в лабораториях особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас эти документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

Наличие на Украине американских биолабораторий признала замгоссекретаря Виктория Нуланд, выступив в сенате США.

Игорь Конашенков сообщил, что во время спецоперации были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы Фото: пресс-служба Минобороны РФ, mil.ru

«Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — цитирует выступление Нуланд агентство РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, американские военные потратили более 200 млн долларов на работу биологических лабораторий на Украине.

О закрытии ресторанов заявил McDonald’s, однако не обозначив конкретных сроков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Coca-Cola и McDonald’s уходят из России, а ВТБ открывает счета в юанях

После объявления санкций в отношении России все больше иностранных компаний уходят с российского рынка. О приостановке деятельности на территории страны заявили Coca-Cola и PepsiCo. Сеть кофеен Starbucks также заявила о прекращении деятельности. О закрытии ресторанов заявил и McDonald’s, однако не обозначив конкретных сроков. Пока заведения сети работают в штатном порядке.

По словам депутата Госсовета РТ, главы Благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова, уход с российского рынка McDonald’s и Coca-Cola благотворно скажется на здоровье детей. «Здоровых детей в России станет намного больше, вы это сами увидите», — сказал он.

А вот западные санкции в области здравоохранения, а именно отказ лечить онкобольных детей из России, Вавилов назвал изуверством.

Владимир Вавилов: «Жизнь ребенка, больного раком, должна быть вне всякой политики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мое мнение — это не врачи, а изуверы. Жизнь ребенка, больного раком, должна быть вне всякой политики. Для родителей, которые хотят вывезти своего ребенка по тем или иным причинам за рубеж, отказ в лечении — это кощунство», — заявил создатель первого хосписа в Татарстане.

В условиях санкционного давления Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики и сокращает использование доллара. В частности, Центробанк РФ с 9 марта ввел ограничение на снятие валюты со счетов и вкладов. С сегодняшнего дня в банках можно снять в валюте не более 10 тыс. долларов. Деньги сверх этой суммы выдаются в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

«В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте», — говорится в сообщении ЦБ.

Сбербанк резко повысил ставки по депозитам для предпринимателей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Под западные санкции попали и крупнейшие банки России, которые отрезаны от системы быстрых платежей SWIFT. Также в отношении банков введен запрет на выпуск новых еврооблигаций и запрет на привлечение капитала. Российские банки реагируют на санкции новыми предложениями для клиентов. Например, Сбербанк резко повысил ставки по депозитам для предпринимателей, а ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых.

Тем временем Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов для российских бизнесменов. Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также о защите их имущественных интересов. Помимо параметров, которые использовались в ходе предыдущего этапа амнистии, сейчас у граждан России появилась возможность задекларировать наличность в рублях и валюте, которая подлежат внесению на счета в банки. Кроме того, под амнистию подпадают все финансовые активы в целом.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / архив «Татар-информ»