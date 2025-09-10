Управляющую компанию в Альметьевске наказали после отравления газом молодой пары

В Альметьевске управляющая компания «Алсу» получила штраф в размере 125 тысяч рублей после инцидента с отравлением угарным газом. Вечером 8 июня в доме №165 на улице Ш.Марджани были госпитализированы 20-летний юноша и 19-летняя девушка с признаками отравления газом.

Проверка Жилинспекции Татарстана выявила, что в квартире отсутствовала тяга в дымоходе, несмотря на проведенное ранее техническое обслуживание. Документы УК содержали множество нарушений: отсутствие подписей жильцов, неполные обходные листы и недостающие акты выполненных работ.

Инспекция признала, что компания формально подошла к проверке дымоходов и вентканалов, нарушив требования закона. В результате УК «Алсу» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Жилинспекции РТ.