news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 сентября 2025 14:04

Управляющую компанию в Альметьевске наказали после отравления газом молодой пары

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске управляющая компания «Алсу» получила штраф в размере 125 тысяч рублей после инцидента с отравлением угарным газом. Вечером 8 июня в доме №165 на улице Ш.Марджани были госпитализированы 20-летний юноша и 19-летняя девушка с признаками отравления газом.

Проверка Жилинспекции Татарстана выявила, что в квартире отсутствовала тяга в дымоходе, несмотря на проведенное ранее техническое обслуживание. Документы УК содержали множество нарушений: отсутствие подписей жильцов, неполные обходные листы и недостающие акты выполненных работ.

Инспекция признала, что компания формально подошла к проверке дымоходов и вентканалов, нарушив требования закона. В результате УК «Алсу» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Жилинспекции РТ.

#отравление газом #Альметьевск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025