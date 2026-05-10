Управляющую компанию наказали за двухмесячный потоп в квартире жительницы РТ

Два месяца жительницы Альметьевска терпела потоп в своей квартире из-за протекающей крыши. Виной тому – бездействие управляющей компании ООО «УК Алсу», сообщает Госжилинспекция РТ.

Жилица дома № 83 по улице Ленина подала в управляющую компанию 10 заявок, чтобы устранить протечку. Диспетчер же, вместо того, чтобы оформить обращение надлежащим образом, вписывала в графу «Исполнение» в журнале заявок «передано мастеру», либо «передано в группу». Тем самым, заявки фактически оставались без внимания.

В инспекции уточнили, что акт о затоплении появился лишь через две недели после первого обращения. Этот акт был нужен для фиксации ущерба. Сам же документ жилице и вовсе не выдали, оставив ее без возможности зафиксировать факт затопления.

В отношении одного из сотрудников УК было заведено административное дело о нарушении правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Виновному назначили штраф в размере 25 тысяч рублей, говорится в сообщении.