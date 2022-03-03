Управляющие компании Казани попросили ЕРЦ не начислять пени за просрочки платежей ЖКУ

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Крупные управляющие компании Казани обратились в Единый расчетный центр с просьбой не начислять пени горожанам за просроченные платежи за февраль. Это относится к платежам за электричество, газ, тепло, водоснабжение и канализацию, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мера была принята из-за повышения ставки рефинансирования Банка России. Вместо 9,5% она теперь составляет 20%. Таким образом, размер пени, привязанный к этой величине, увеличился.

С инициативой выступили такие УК, как «Уютный дом», «ЖиК», «Бриор-К», «Старый город», «РЖУ Советского района», «Гвардейская», «Авиастроительного района», «АДС Приволжский», «Ремонтсервис», «ЖКХ Приволжского района», «РАН Сервис», «УютСервис», «Танкодром», «Азино-Сервис», «Дербышки», «Заречье», «ЖКХ Московского района», «Сервис-Гарант».

Однако управляющие компании подчеркнули: в случае одобрения обращения отсрочка пени не затронет ранее начисленные долги. Поэтому горожанам необходимо как можно скорее погасить задолженность, чтобы избежать пеней.