Управление ЗАГС: Татарстанцы стали позже вступать в брак и рожать детей

Современные татарстанцы позже вступают в брак, чем их родители, бабушки и дедушки, и, соответственно, позднее рожают детей. Об этом рассказала начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина во время онлайн-трансляции, организованной Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия».

«За четыре месяца 2022 года в регионе сокращается количество рождений, всего зарегистрировано 11,8 тыс. актов о рождении детей. Это меньше, чем за предыдущий период, на 8%. Такая тенденция сохраняется не первый год. Мы возвращаемся к печально тенденции 90-ых годов, когда количество рождений заметно уступает числу зарегистрированных смертей», — констатировала докладчик.

«В целях предотвращения негативной тенденции медицинскими учреждениями и органами образования проводится много мероприятий, направленных на сохранение семенных ценностей и профилактику семейного неблагополучия», — добавила она, упомянув попытки переломить тренд, воздействуя на настроения в обществе.

Кроме того, в регионе сокращается число заключенных браков. Так, по итогам января — апреля этот показатель снизился на 3,7%. Актуальной остается и проблема разводов.

«Если брать соотношение заключенных и расторгнутых браков, то в Татарстане эта тенденция приближается к 60%. С начала года более 4,4 тыс. детей вместе с родителями пережили кризисную ситуацию, связанную с распадом семьи. В 2021 году таких детей было 9,5 тыс.», — проинформировала Нигматуллина.