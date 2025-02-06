Управление ЗАГС РТ: Важно знать историю твоей семьи, обычаи и традиции

Конкурс «Наша семейная родословная», объявленный казанской мечетью «Гаиля» в Год защитника Отечества и 80-летия Победы, очень важен. Меняется сознание у людей, мы понимаем, как важно знать свою историю. Таким мнением поделилась с «Татар-информом» начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.

«Важно знать историю твоей семьи, обычаи и традиции. Не зная истории, невозможно строить будущее. Во все века наша жизнь строилась на основании тех знаний, которые мы получали от предков», – сказала она.

Ахметова заметила, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества это направление работы обретает еще больший смысл.

«Изучая историю и архивы, мы обнаруживаем те данные, ту информацию, о которой еще, может быть, не знают наши дети и внуки. Это история о том, как наши деды и прадеды сражались в Великой Отечественной войне, как они уходили на войну, как возвращались, строили семьи, воспитывали детей. Эта информация очень важна для будущих поколений», – заключила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ.