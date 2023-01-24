Управление ЗАГС: По итогам года Татарстан стал лидером ПФО по числу новорожденных

По итогам 2022 года Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по числу родившихся малышей. Об этом сообщила сегодня на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ руководитель ведомства Гульшат Нигматуллина.

«Татарстан по итогам года, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа. Республика занимает первое место в ПФО по зарегистрированным актам о рождении», — отметила докладчица.

«По итогам 2022 года в Татарстане зарегистрировано 132,6 тыс. актов гражданского состояния, совершено свыше 362 тыс. иных юридически значимых действий. В особом, ускоренном порядке осуществлялись регистрационные действия в отношении мобилизованных граждан», — добавила она.

Спикер обратила внимание на то, что в республике за прошлый год от общего числа детей 39% являются первенцами, 20% — третьими, а почти 7% — четвёртыми и более детьми.

Важным фактором стабилизации численности населения, формирующим перспективы для его дальнейшего роста, является увеличение количества многодетных семей, которое фиксируется в Татарстане непрерывно начиная с 2008 года. В республике также отмечается самый низкий в ПФО уровень регистраций смертей. Снижение по этому показателю по сравнению с 2021 годом составило 25,8%.

В работе коллегии принимают участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова и другие официальные лица.