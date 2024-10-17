Управление ЗАГС Казани не будет принимать граждан во время саммита БРИКС

Во время проведения саммита БРИКС управление ЗАГС Казани не будет осуществлять прием населения. Об этом сообщили в пресс-службе городского исполкома.

В ведомстве добавили, что госрегистрация смерти в указанный период будет проводиться по адресу: ул.Меридианная, 4. Зарегистрировать рождение детей можно будет при выписке из роддома (РКБ и Роддом №1). Регистрация брака будет проводиться на основании ранее поданных заявлений.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.