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Общество 17 октября 2024 13:56

Управление ЗАГС Казани не будет принимать граждан во время саммита БРИКС

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Во время проведения саммита БРИКС управление ЗАГС Казани не будет осуществлять прием населения. Об этом сообщили в пресс-службе городского исполкома.

В ведомстве добавили, что госрегистрация смерти в указанный период будет проводиться по адресу: ул.Меридианная, 4. Зарегистрировать рождение детей можно будет при выписке из роддома (РКБ и Роддом №1). Регистрация брака будет проводиться на основании ранее поданных заявлений.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

#саммит БРИКС #Казань #Управление ЗАГС Казани #прием граждан
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