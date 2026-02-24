Управление ЗАГС Кабмина РТ сообщило о росте числа браков впервые за три года

В прошлом году в Татарстане было зарегистрировано 24 097 браков, что на 1,7% больше, чем годом ранее. О партийном проекте «Крепкая семья» рассказала сегодня его куратор, начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова на заседании президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия».

«Такое увеличение мы отмечаем впервые за последние три года», – отметила она.

Ахметова отметила, что большинство молодых людей сегодня ставит на первый план карьерный рост, финансовую стабильность, учебу, путешествия, поиск себя. И далеко не на первом месте в этом списке приоритетов семья.

«Важной задачей со стороны государства является разработка и внедрение комплекса мер поддержки молодежи, стимулирующих их к браку и деторождению. В республике сегодня реализуются различные практики финансовой поддержки студентов в вузах: начиная от вступления в брак и до рождения ребенка», – отметила Ахметова.

Кроме того, при поддержке Раиса РТ запущен проект «Гранты Молодоженам». В прошлом году было выделено 80 грантов будущим семьям в размере 100 тыс. рублей на проведение свадеб.