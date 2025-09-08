Управление ЗАГС Кабмина РТ рассказало о конкурсах и грантах для семей из Татарстана

Семью Савельевых из Лениногорска, победившую во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Золотая семья», наградят в середине октября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

Светлана и Николай Савельевы – финалисты конкурса «Нечкэбил-2024», в браке уже 39 лет. В семье трое детей и трое внуков.

Фото: пресс-служба ЗАГС Кабмина РТ

«Татарстанские семьи активно принимают участие в федеральных конкурсах и грантах», – сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Эльвира Ахметова.

По ее словам, в нашем регионе также проводится множество конкурсов, направленных на поддержку семьи, укрепление семейных ценностей и вовлечение семей в совместную деятельность.

«Эти конкурсы и мероприятия направлены на укрепление института семьи, поддержку семейных ценностей и улучшение качества жизни семей в Татарстане. Они охватывают различные аспекты – от финансовой поддержки до культурного и исторического просвещения», – отметила Ахметова.

К примеру, «Нечкэбил» – конкурс красоты материнства и семьи, где женщины демонстрируют семейные ценности, традиции и достижения. Также в республике проводится конкурс «Эхо веков» – его участники изучают свои родословные.

Кроме того, молодожены в возрасте до 35 лет могут выиграть грант на свадьбу. Участники другого конкурса – «Полистаем семейный альбом» – публикуют в соцсетях семейные истории с фотографиями.

У жителей республики популярностью пользуется конкурс «Это у нас семейное», организатором которого выступает Президентская платформа «Россия – страна возможностей». От Татарстана на конкурс заявки подали представители тысячи семей.

Укрепление института семьи соответствует целям национального проекта «Семья».