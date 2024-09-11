Ветеринарное объединение прокомментировало мор голубей на Баумана в Казани

Жительница Казани сняла на видео несколько мертвых голубей в самом начале улицы Баумана в Казани. Ситуацию прокомментировали в Государственном ветеринарном объединении города.

Автор видео насчитала более десятка мертвых голубей возле часов на ул. Баумана. Птицы лежат даже в фонтане.

«На данный момент мы не располагаем информацией о массовой гибели птиц в центре города. ГБУ „Государственное ветеринарное объединение Казани“ регулярно осуществляет мониторинговые исследования дикой птицы на наличие особо опасных заболеваний. На данный момент территория Вахитовского и Приволжского районов является благополучной по особо опасным заболеваниям животных и птиц», — сообщили в пресс-службе.