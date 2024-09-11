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Ветеринарное объединение прокомментировало мор голубей на Баумана в Казани
Жительница Казани сняла на видео несколько мертвых голубей в самом начале улицы Баумана в Казани. Ситуацию прокомментировали в Государственном ветеринарном объединении города.
Автор видео насчитала более десятка мертвых голубей возле часов на ул. Баумана. Птицы лежат даже в фонтане.
«На данный момент мы не располагаем информацией о массовой гибели птиц в центре города. ГБУ „Государственное ветеринарное объединение Казани“ регулярно осуществляет мониторинговые исследования дикой птицы на наличие особо опасных заболеваний. На данный момент территория Вахитовского и Приволжского районов является благополучной по особо опасным заболеваниям животных и птиц», — сообщили в пресс-службе.
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