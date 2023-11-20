Управление социальной защиты Министерства труда в Челнах возглавил Ленар Шакиров

Управление социальной защиты Министерства труда и занятости Республики Татарстан в городе Набережные Челны возглавил Ленар Шакиров. Нового начальника на аппаратном совещании представил мэр города Наиль Магдеев.

«Прошу любить и жаловать. Человек подготовленный. Те обязанности, которые на вас сегодня возложены, вы будете выполнять с достоинством и честью», — сказал он.

Градоначальник выразил надежду, что новый руководитель будет понимать, с какой категорией граждан ему придется работать.

«Достаточно большое количество вопросов имеет место быть в Управлении социальной защиты и по отношению к людям старшего поколения, и по отношению к людям, которые нуждаются в помощи государства, поэтому довольно сложная и непростая работа у вас», — напутствовал руководитель города.

«Мы пожелаем вам выдержки и терпения», — отметил Магдеев.