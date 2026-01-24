Оксана Шевченко

Фото: пресс-служба УФНС России по Тюменской области

Управление Роскомнадзора по Татарстану возглавила Оксана Шевченко, прежде возглавлявшая аналогичную структуру по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оксана Шевченко родилась в городе Комсомольское Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика). С 1991 по 1999 год работала в сфере образования. В 2001-м окончила Тюменский государственный университет, в 2004-м прошла переподготовку в Уральской академии государственной службы.

С 2000 года работает в органах надзора и контроля. С 2000 по 2008 год трудилась в Западно-Сибирском управлении Россвязьохранкультуры.

После переформирования ведомства с 2008 по 2011 год работала начальником отдела в Управлении Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

В августе 2011 года назначена заместителем руководителя Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

С начала 2015 по начало 2016 года – и. о. руководителя управления по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, с начала 2016-го – его руководитель.

Назначена на должность главы аналогичной структуры в Татарстане приказом Минцифры России от 12 января 2026 года. К исполнению обязанностей на новом рабочем месте приступила с 14 января.

Место руководителя Роскомнадзора по Татарстану оставалось вакантным с конца 2024 года. Тогда его покинул бывший офицер Федеральной службы безопасности Юрий Никитин, возглавлявший управление с 2023 года.