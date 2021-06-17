Управление по туризму Карелии: Подготовили для Татарстана несколько турмаршрутов

Карелия подготовила для туристов из Татарстана несколько туристических маршрутов. Об этом сообщила заместитель начальника Управления по туризму Карелии Ольга Лукина.

«Как только мы узнали, что будет открыт прямой авиарейс из Казани в Петрозаводск, отправили наши варианты программ туроператорам. И они уже подготовили туры для Татарстана. Мы ведем большую работу по разработке новых туристических маршрутов», — рассказала спикер.

По мнению Лукиной, Карелия — это такой регион, который «можно открывать для себя очень много раз».

«У нас два великих озера — крупнейшее в Европе Ладожское и Онежское, которое занимает второе место по величине в Европе. И третий водоем, который создает нашу атмосферу, погоду, природу, — это Белое море. Можно активно отдохнуть — сплав по реке, осмотр одного из крупнейших в Европе водопадов. Каждый может открыть свою Карелию. Для кого-то это будут костры и кеды, для кого-то — паломнический туризм, а для кого-то — гастрономический», — отметила она.

Замначальника Управления по туризму добавила, что разработаны также межрегиональные туристические маршруты, которые начинаются в Петрозаводске и завершаются в Мурманске. «Можно увидеть южную и северную Карелию. Проедете по Кольскому полуострову, увидите самую северную пустыню в мире — Кузоменьские пески, доедете до Мурманска, а оттуда улетите обратно в Казань», — подчеркнула она.

Лукина заметила, что Визитными карточками Карелии являются музей-заповедник «Кижи», Валаамский монастырь и Горный парк «Рускеала».

«И белые ночи у нас не белые, а цветные. Такое разноцветие — от белесо-серого до тяжелого фиолетового. Такие бывают закаты, что люди спать не хотят», — заключила она.

Из Казани 3 мая открылся субсидируемый авиарейс в Петрозаводск. Рейсы выполняются два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.