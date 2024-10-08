news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Управление по контролю за оборотом наркотиков в Татарстане возглавил Александр Михеев
Скопировать ссылку
Александр Михеев
Фото: казань.16.мвд.рф
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану возглавил Александр Михеев. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.
При этом на сайте ведомства он все еще указан в качестве временно исполняющего обязанности начальника Управления.
Ранее возглавлявший подразделение Вадим Костюнин еще в марте ушел на пенсию после 30 лет службы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400