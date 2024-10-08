Управление по контролю за оборотом наркотиков в Татарстане возглавил Александр Михеев

Александр Михеев

Фото: казань.16.мвд.рф

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану возглавил Александр Михеев. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

При этом на сайте ведомства он все еще указан в качестве временно исполняющего обязанности начальника Управления.

Ранее возглавлявший подразделение Вадим Костюнин еще в марте ушел на пенсию после 30 лет службы.