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Общество 8 октября 2024 12:20

Управление по контролю за оборотом наркотиков в Татарстане возглавил Александр Михеев

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Управление по контролю за оборотом наркотиков в Татарстане возглавил Александр Михеев
Александр Михеев
Фото: казань.16.мвд.рф

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану возглавил Александр Михеев. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

При этом на сайте ведомства он все еще указан в качестве временно исполняющего обязанности начальника Управления.

Ранее возглавлявший подразделение Вадим Костюнин еще в марте ушел на пенсию после 30 лет службы.

#назначения
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