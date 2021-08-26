Управление образования Казани: Во время выборов учебный процесс в школах продолжится

В дни голосования на выборах депутатов Госдумы образовательный процесс в школах Казани не остановится. Об этом заявил журналистам начальник Управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«Мы разрабатываем различные планы, но однозначно могу сказать, что во время выборов образовательный процесс будет продолжаться в каком-то формате. То есть очно или дистанционно. Мы этот вопрос прорабатываем», — сказал спикер.

Ризванов добавил, что праздничные линейки 1 сентября пройдут так же, как и в прошлом году — с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. «Мы сейчас консультируемся с Роспотребнадзором, исходя из этого будем давать рекомендации образовательным организациям. Нужно понимать, что пандемия остается, поэтому необходимо принимать все меры предосторожности», — подчеркнул он.

Всего в столице Татарстана работают 544 образовательные организации, в том числе 193 школы и 351 учреждение дошкольного образования. В 2021 — 2022 учебном году в школу пойдут более 159 тыс. школьников, в том числе 20 тыс. первоклассников.

Выборы депутатов Госдумы, а также довыборы в Госсовет Татарстана по Азинскому и Студенческому округам пройдут в республике с 17 по 19 сентября.