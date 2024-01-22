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В школах Казани откроются дежурные классы в случае временного перехода на дистант
Управление образования Казани рекомендовало школам 22 января организовать учебный процесс в дистанционном формате. При этом если родителям не с кем оставить детей, то будут открыты дежурные классы с очными уроками.
«Отметим, что школы самостоятельно принимают решение, в каком формате проводить обучение — в зависимости от того, какая ситуация непосредственно у них. Пожалуйста, уточняйте у своих классных руководителей», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Сообщается также, что школьные маршруты сегодня не будут функционировать, поскольку передвижение автобусов затруднено из-за обильного снегопада.
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