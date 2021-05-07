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Ру Тат
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7 мая 2021  10:41
Эльвира Мухаметдинова

МЧС Татарстана направило специалистов в Челны из-за резкого роста пожаров

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Управление МЧС России по РТ направило группу специалистов в Челны из-за резкого роста количества пожаров в городе, сообщил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

По его словам, с начала года в Челнах наблюдается значительное увеличение количества пожаров — на 70%. В городе их зарегистрировано 210, прошлом году было 116. В огне погибли восемь человек (годом ранее за такой же отрезок времени — двое).

«Люди гибли в основном у себя дома, один человек — при попытке сжечь траву», — отметил представитель ГУ МЧС РФ по РТ.

Что же касается причин возгорания, то чаще всего пожары возникали из-за горения мусора и сухой травы. На счету Автограда 69 ландшафтных пожаров, Казани — 56, в Тукаевском районе — 52.

«Наша задача — проанализировать происходящее в Челнах и усилить работу в тех направлениях, которые дают рост печальной статистики. В частности, сейчас мы создали оперативные группы, которые проводят рейды в частном секторе и садоводческих обществах города с тем, чтобы напомнить людям о рисках и проверить их готовность противостоять огню. Также совместно с исполкомом Челнов мы намерены выявить все земельные участки, которые заросли бурьяном и могут стать площадками для распространения пламени. Допустить этого нельзя. Весь сорняк должен быть ликвидирован. Кроме  организации очистки территории, будем устанавливать собственников и привлекать их к административной ответственности», — сообщил Максим Трущин.

 

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