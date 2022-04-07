Управление культуры Челнов допустило неверную формулировку в положении конкурса о Тукае

Специалисты Управления культуры Набережных Челнов допустили опечатку в положении о республиканском конкурсе «Образный мир Тукая».

«В положении о конкурсе „Образный мир Тукая“ допущена опечатка. Организаторами была создана неверная формулировка, сейчас недочет исправлен», — прокомментировала «Татар-информу» ситуацию глава пресс-службы Автограда Римма Мухаметзянова.

Ранее родители учеников обратились в редакцию местного издания, указав на то, что организаторы творческого состязания неверно сформулировали задание для одной из номинаций, предложив школьникам и студентам «отразить тему Великой Отечественной войны в произведениях Г. Тукая», хотя поэт умер в 1913 году.

Конкурс «Образный мир Тукая» проводится в Челнах много лет подряд. С 2018 года конкурс вышел на республиканский уровень. В нем принимают участие дети из различных городов Татарстана, в том числе из Нижнекамска, Елабуги, Лениногорска, Бугульмы, Альметьевска, Мензелинска и, разумеется, образовательных учреждений самого Автограда.