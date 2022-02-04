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Экономика
4 февраля 2022  03:09

Управление госэкспертизы Татарстана перешло на цифровую платформу

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Управление госэкспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре переходит на Единую цифровую платформу. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РТ.

Это позволит повысить качество и скорость работы экспертов и участников инвестиционно-строительного процесса и обеспечит информационную безопасность проведения государственной экспертизы. 

Кроме того, изменения позволят автоматизировать все основные этапы процедуры: представление на экспертизу и хранение документации, проверка ее комплектности, ведение договорных документов и контроль оплаты, подготовка замечаний и заключений и пр.

#Минстрой рт #цифровизация #экспертиза
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