Управление госэкспертизы Татарстана перешло на цифровую платформу

Управление госэкспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре переходит на Единую цифровую платформу. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РТ.

Это позволит повысить качество и скорость работы экспертов и участников инвестиционно-строительного процесса и обеспечит информационную безопасность проведения государственной экспертизы.

Кроме того, изменения позволят автоматизировать все основные этапы процедуры: представление на экспертизу и хранение документации, проверка ее комплектности, ведение договорных документов и контроль оплаты, подготовка замечаний и заключений и пр.