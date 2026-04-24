Управление Госэкспертизы РТ провело тематический квиз для молодежи ко Дню Победы

Управление государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре провело тематический квиз ко Дню Победы для молодежи.

«Формат был выбран нашим Советом молодежи и председателем. Хотелось бы подвести итоги, что удалось сделать за осенне-зимний период и зайти с какими-то новыми идеями в весенне-летний период. Поэтому и квиз посвящен Великой Отечественной войне, событию, которое ожидает наш коллектив и в целом город, республика, страна», – сказал директор управления Госэкспертизы РТ Рафар Шакиров «Татар-информу».

Рафар Шакиров Фото: © Динара Прокопьева

По его словам, тематическая викторина поможет освежить в памяти знаковые события Великой Отечественной войны.

Шакиров сообщил, что коллектив Управления оказывает помощь участникам СВО, направляя гуманитарные грузы. При этом среди сотрудников нет тех, кто участвует в спецоперации, однако такие есть среди членов их семей.

«Конечно, материальная помощь была оказана членам семей. Получили обратную связь, было очень много благодарностей. Но я не считаю, что мы что-то великое делаем, мы делаем то, что должны делать», – заключил Шакиров.

Фото: © Динара Прокопьева

Совет молодежи Управления Госэкспертизы РТ создали полтора года назад. В прошлом году в преддверии 9 Мая для сотрудников организовали беседу с участником Великой Отечественной войны.