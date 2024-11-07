Управление ФНС России по РТ проведет прямую линию

В Татарстане 8 ноября пройдет прямая линия по вопросу получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица. На вопросы граждан ответят сотрудники Управления ФНС России по РТ.

Прямая линия будет работать с 10:00 до 12:00. Жители Татарстана смогут задать интересующие их вопросы по телефону: 8(843) 221-80-35.