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Общество 7 ноября 2024 14:32

Управление ФНС России по РТ проведет прямую линию

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В Татарстане 8 ноября пройдет прямая линия по вопросу получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица. На вопросы граждан ответят сотрудники Управления ФНС России по РТ.

Прямая линия будет работать с 10:00 до 12:00. Жители Татарстана смогут задать интересующие их вопросы по телефону: 8(843) 221-80-35.

#уфнс по рт #прямая линия
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