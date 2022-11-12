Управление беспилотником и стрельба из пневматики войдут в список дисциплин ГТО

Зампред Правительства Дмитрий Чернышенко поручил представить предложения о включении в школьные программы по занятиям физической культурой выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». В том числе в него предлагается включить обучение управлению беспилотником. Это, по мнению Чернышенко, повысит интерес молодежи к комплексу ГТО.

Минспорту России необходимо проработать с заинтересованными ведомствами изменения в нормативы ГТО, добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. Минспорт и Минпросвещения России подготовят предложения по проведению во время каникул на базе детских лагерей для всех желающих военно-спортивных смен и массовых спортивно-патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины – управление беспилотником – повысят интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней. Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое», – подчеркнул Чернышенко.

Напомним, комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.