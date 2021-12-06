Управленец из «ТАИФа» назначен первым заместителем исполкома Нижнекамского района

Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района назначен Ренат Шакиров. Он будет курировать работу всего исполнительного комитета, вопросы экономического развития, безопасности территории. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

Более 14 лет Ренат Шакиров работал в управлении налоговой службы в Казани, последние годы трудился в структуре «ТАИФа» и возглавлял АО ХК «Татнефтепродукт».

«У него огромный опыт руководства компанией с оборотом более 8 млрд рублей, численностью персонала более 1 тыс. человек. От руководителя территориальной площадки дошел до должности генерального директора», — отметил Муллин.

«Надеюсь, что ваш предыдущий опыт, позволит вам выстроить работу в структуре власти, — обратился руководитель к Ренату Шакирову. — У нас серьезный пул руководителей, надо выстроить работу со всеми структурами, бизнеса, власти, промышленными предприятиями».