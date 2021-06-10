Управленцы из Якутии растиражируют опыт Татарстана в экономике и инвестициях

Опыт Татарстана в создании привлекательного инвестиционного климата и развитии экономики будут перенимать якутские управленцы. Конечная цель такого межрегионального обмена опытом — рост качества жизни жителей региона. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Он напомнил, что с 7 по 11 июня в РТ проходят Дни Якутии в Татарстане. В рамках события в республику прибыла обширная якутская делегация. В числе гостей — управленцы из Якутии, которые проводят многочисленные встречи с татарстанскими коллегами.

«Сюда прибыла делегация наших служащих, чтобы перенимать опыт у татарстанских коллег в сфере государственного управления, по вопросам реализации экономических проектов и в области успешного привлечения инвестиций. Нам есть чему поучиться», — отметил Айсен Николаев.

По его словам, в России уже не первый год действует программа тиражирования лучших региональных практик. Для их успешного применения необходимо живое общение управленцев, чтобы адаптировать успешные модели под конкретные условия каждого региона.

«Совместная работа, которую мы сейчас ведем с татарстанскими коллегами, в итоге даст положительный эффект в жизни простых якутян. Это и есть главная цель, ради которой мы приехали в Татарстан», — заключил глава Республики Саха (Якутия).