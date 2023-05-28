«Упорный труд, преданность профессии»: Песошин поздравил татарстанцев с Днем химика

Татарстан имеет вековые научные традиции и высокий промышленный потенциал, которые позволяют обеспечить экономическое развитие страны. Предприятия фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности нашей республики, являясь в ряде случаев крупнейшими в Европе и России, продолжают выходить на рынки с новыми конкурентоспособными видами продукции. Такие слова привел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в обращении к татарстанцам по случаю Дня химика.

«За безупречной репутацией отрасли стоит ежедневный упорный труд, преданность профессии, серьезное отношение к делу и высокая организованность тысяч высококвалифицированных специалистов и ученых. Уважение к труду, стремление к знаниям, постоянное развитие и самоотдача должны стать основой жизненной позиции молодых химиков Татарстана.

Сегодня российская промышленность переживает непростые времена, которые требуют от всех нас изменения устоявшихся отношений. Не стало это исключением и для химических предприятий республики. Однако этот период является и временем возможностей. Богатейший опыт, научный и производственный потенциал акционеров и работников химических предприятий и научных учреждений позволяют успешно справляться с возникающими трудностями и в кратчайшие сроки налаживать производство необходимой для промышленности и населения продукции.

Несомненно, что комплексное развитие отечественной промышленности, реализация инновационных проектов – источник роста благосостояния граждан, повышения безопасности экономики, гарантия достойной жизни будущих поколений.

Хочу искренне поблагодарить всех работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности республики, а также отраслевых научных учреждений за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность в своей работе.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Вы внесли значительный вклад в становление и развитие большой химии в Республике Татарстан. Сегодня многие из вас являются наставниками для молодых специалистов, а это – залог сохранения традиций, уникального опыта и компетенций. От всей души желаю всем связавшим свою жизнь с химической отраслью крепкого здоровья, стабильности, успехов, счастья и благополучия!» – говорится в тексте поздравления.