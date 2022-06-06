Уполномоченный по правам человека: В РФ находятся более 1,4 млн переселенцев

Сейчас в России находятся более 1,4 млн вынужденных переселенцев, для рассмотрения обращений прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины развернута круглосуточная горячая линия. Об этом Президенту РФ Владимиру Путину доложила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Очень важно было найти новые инструменты. Мы их нашли: развернули круглосуточную горячую линию, создали группу быстрого рассмотрения этих обращений, интернет-приемную, инструменты ВКС. Всё это нам очень пригодилось сегодня, в условиях, когда в стране более 1 млн 400 тыс. беженцев, когда идет специальная военная операция на Украине <...>», — рассказала Москалькова на встрече с главой государства.

«На начало специальной военной операции многие гражданские лица, которые находились на Украине, оказались как бы заложниками, и им препятствовали в возвращении на Родину. К нам обратилось огромное количество дальнобойщиков, моряков, людей, которые выполняли трудовые отношения», — сообщила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека обратила внимание, что в результате диалога, который ведется с украинской стороной, удалось вернуть домой 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырех кораблей, а также сотрудников «Росатома».

«Мы также работаем с эвакуированными в пунктах временного размещения. Как и все наши уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, ежедневно выходим к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь. А помочь нужно многим», — подчеркнула она.

Положение гражданского населения в ходе боевых действий регулируется Четвертой женевской конвенцией (о защите гражданского населения во время войны).