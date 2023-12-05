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Уполномоченный по правам человека Москалькова попала в больницу
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что лежит в больнице. Позже ей предстоит небольшая операция. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».
«Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй», — поделилась Москалькова.
Какая именно операция ее ожидает, омбудсмен не уточнила. Однако в 2021 году, напомним, она была госпитализирована с Covid-19.
Должность федерального уполномоченного по правам человека Москалькова занимает с 2016 года. Ее предшественницей на этом посту была Элла Памфилова, которая в настоящее время возглавляет ЦИК России.
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