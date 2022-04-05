Update позволит молодежи Татарстана расширить знания в сфере digital-коммуникаций

Бесплатная всероссийская онлайн-конференция Update для представителей рекламы и PR состоится 8 апреля 2022 года. Здесь специалисты смогут повысить квалификацию и углубить знания в различных направлениях интернет-коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

«В 2022 году организаторы планируют объединить более 3 тыс. участников и 18 экспертов из сферы рекламы и PR, которые поделятся своим опытом и раскроют секреты успеха. Приглашенные спикеры-практики будут освещать самые актуальные темы сферы медиа», — отмечают инициаторы конференции.

К участию в Update приглашаются студенты, начинающие специалисты, публичные личности, руководители и сотрудники PR-структур. Конференция будет проходить в течение шести дней по направлениям «контент», «продвижение» и «тренды». Чтобы стать участником события, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте по ссылке.