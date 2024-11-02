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Упавшие деревья, сорванная кровля: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в РТ
В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Татарстане: на 2 ноября в ГУ МЧС России по Татарстану поступили 12 сообщений о падении деревьев и срыве кровель.
В Бугульминском районе упали семь деревьев и с двух домов ветром сорвало кровлю.
В Ютазинском и Буинском районах упало по одному дереву.
В селе Крым-Сарай Бавлинского района частично сорвало кровлю со здания школы.
На ж/д станции Акбаш Бугульминского района произошёл срыв кровли в одноэтажном двухквартирном жилом доме, где живет семья из пяти человек, из них трое детей.
В Бугульме на улице Воровского сорвало кровлю с пятиэтажного жилого дома.
Максимальные порывы ветра бвли зафиксированы в Бугульминском районе – 23 м/с, Лениногорском и Бавлинском районах – 20 м/с.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС по РТ, пострадавших нет. Сейчас идут восстановительные работы.
ГУ МЧС по РТ просит татарстанцев быть внимательными при порывах ветра:
— на улице держитесь подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, торговых павильонов, навесов, автобусных остановок и линий электропередач;
— обходите стороной крупные деревья и не паркуйтесь рядом с ними автотранспорт.
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