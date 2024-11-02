Упавшие деревья, сорванная кровля: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в РТ

ГУ МЧС по РТ

В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Татарстане: на 2 ноября в ГУ МЧС России по Татарстану поступили 12 сообщений о падении деревьев и срыве кровель.

В Бугульминском районе упали семь деревьев и с двух домов ветром сорвало кровлю.

В Ютазинском и Буинском районах упало по одному дереву.

В селе Крым-Сарай Бавлинского района частично сорвало кровлю со здания школы.

На ж/д станции Акбаш Бугульминского района произошёл срыв кровли в одноэтажном двухквартирном жилом доме, где живет семья из пяти человек, из них трое детей.

В Бугульме на улице Воровского сорвало кровлю с пятиэтажного жилого дома.

Максимальные порывы ветра бвли зафиксированы в Бугульминском районе – 23 м/с, Лениногорском и Бавлинском районах – 20 м/с.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС по РТ, пострадавших нет. Сейчас идут восстановительные работы.

ГУ МЧС по РТ просит татарстанцев быть внимательными при порывах ветра:

— на улице держитесь подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, торговых павильонов, навесов, автобусных остановок и линий электропередач;

— обходите стороной крупные деревья и не паркуйтесь рядом с ними автотранспорт.