Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки за гарантии безопасности

Помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки, но в обмен попросит гарантии безопасности. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN.

«Это явно будет какая-то форма территориальных уступок за гарантии безопасности», - сказал он, добавив, что эти темы уже поднимали «в предыдущих раундах»

Уолтц подчеркнул, что гарантии должны быть постоянными, а не временными, и возглавить их должна Европа.

Однако, с его слов, власти Киева пока не готовы к конкретным предложениям, чем разочаровывают Вашингтон.

Уолтц также отметил, что Украина не станет членом НАТО, так как это автоматически втянет США в конфликт.