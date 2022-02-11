Уоллес: Британия серьезно относится к заявлениям России об отсутствии агрессии к Украине

Великобритания серьезно относится к заявлениям России об отсутствии намерений напасть на Украину, однако будет судить по ее действиям, а не словам. Об этом после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу рассказал его британский коллега Бен Уоллес.

«Он очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», — цитирует его ТАСС.