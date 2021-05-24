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Ру Тат
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24 мая 2021  17:36
Арсений Каримов

Университет юстиции вместе с КФУ подготовит пособие для преподавания Державина в школах

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Всероссийский университет юстиции вместе с КФУ разработает учебно-методическое пособие для изучения литературного творчества и юридических работ Гавриила Державина в школах и колледжах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Григорьев.

«На сегодняшний день все люди, которые могут донести эти знания, съезжаются на „Державинские чтения“. Они согласились, кроме того, мы рассчитываем на поддержку Рособрнадзора», — отметил спикер.

Он пояснил, что цель данного проекта — создать учебно-методическое пособие, которое будет применяться во всех экономических и филологических вузах.

#Державин Гавриил #кфу
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