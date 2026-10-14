Университет ИТМО запустил в Альметьевске центр промышленной биотехнологии

Университет ИТМО запустил Центр инженерных разработок (ЦИР) «Промышленная биотехнология». Одна из двух площадок центра расположена в Альметьевске, вторая – в Санкт-Петербурге. На его создание Минпромторг России выделил 300 млн рублей по итогам конкурсного отбора центров инженерных разработок в сфере биоэкономики. Об этом сообщает пресс-служба ИТМО.

Согласно полученной информации, центр помогает доводить лабораторные разработки до опытно-промышленных партий продукции. Он работает по модели CDMO (контрактная разработка и производство), распространенной в мировой практике: специалисты создают и совершенствуют штаммы-продуценты, отрабатывают режимы культивирования бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов и переносят процесс в каскад биореакторов объемом до 1000 литров. Модульная линия выделения и очистки перенастраивается под конкретный продукт, что позволяет получать биопрепараты в различных товарных формах. Отбор и анализ проб выполняют роботизированные станции, данные экспериментов обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, а на их основе создаются цифровые двойники.

Промышленные ферменты применяются в производстве кормов, спирта, хлебобулочных изделий, бытовой химии и в нефтедобыче. Российский рынок этих продуктов во многом зависит от импорта: в 2024 году импорт ферментов более чем в 50 раз превышал внутреннее производство, а более трети поставок приходилось на Китай. Схожая ситуация с биоПАВ и пробиотиками. Объем российского рынка биотехнологической продукции оценивается в 440 млрд рублей.

Снизить эту зависимость призван национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Его задача – к 2030 году вдвое сократить импортозависимость и довести долю отечественной биотехнологической продукции в потреблении до 55%.

Ключевой индустриальный партнер центра – ПАО «Татнефть», которое обеспечивает софинансирование и инфраструктуру. Для компании центр уже реализует первые проекты. ЦИР вырос из команды Передовой инженерной школы ИТМО в Альметьевске (АльметТех), созданной совместно с «Татнефтью». В дальнейшем центр планирует запустить малотоннажное производство собственных биопрепаратов.

Директор ЦИР «Промышленная биотехнология» ИТМО Азиза Орипова отметила, что у российского биотеха есть научный задел, способный стать основой для новых продуктов, однако научным командам часто не хватает оборудования, данных и документации, чтобы довести разработку от лаборатории до производства. По ее словам, центр закрывает этот разрыв на одной площадке и оцифровывает каждый этап, пополняя собственную базу данных и ускоряя последующие разработки. Она добавила, что в центре рассчитывают экономику процесса: инвестор получает не только технологию, но и оценку себестоимости, сроков и окупаемости, что позволяет принимать решения на основе расчетов.