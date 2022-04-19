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Общество
19 апреля 2022  01:20

Университет Иннополис запустит акселератор для студентов на грант Росмолодежи

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Федеральное агентство по делам молодежи выделит 1,8 млн рублей на проект STARTUPHOUSE UNIVERSITIES для поддержки и развития молодёжных технологических стартапов. Об этом сообщила пресс-служба Университета Иннополис. 

«STARTUPHOUSE соберёт на площадке Университета Иннополис 50 лучших студенческих команд со всей России и поможет им упаковать продукт для привлечения инвесторов. Основную часть выигранного гранта мы направим на усиление образовательной программы: оплатим работу приглашённых экспертов по развитию стартапов», - отметила руководитель проекта STARTUPHOUSE UNIVERSITIES Гульшат Габдрахманова.

Она добавила, что часть гранта также поможет компенсировать расходы на питание и проживание участников проекта. 

В 2022 году STARTUPHOUSE UNIVERSITIES пройдёт в несколько этапов: образовательный интенсив 24-28 мая, онлайн-акселератор 30 мая-29 июня, питчинг проектов 30 июня-1 июля. Подать заявку на участие можно с 21 апреля по 21 мая.

#стартап-проекты #грант росмолодежи
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