Университет Иннополис выдаст 25 грантов на обучение в магистратуре

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Университет Иннополис проведет весеннюю школу бакалавров, по итогам которой участники смогут получить гранты на обучение в магистратуре. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Образовательное мероприятие для студентов 3-4 курсов и выпускников инженерных и технических вузов России пройдет с 19 по 24 марта. Регистрация открыта до 8 марта, участие бесплатное, количество мест ограничено.

Программа школы включает лекции по искусственному интеллекту, робототехнике и другим ИТ-направлениям, мастер-классы, воркшопы и экскурсии по кампусу. Также для участников запланированы неформальные активности – квест-бот, караоке-вечер и посещение спортивного комплекса.

В начале обучения студенты выберут один из образовательных треков: программная инженерия, информационная безопасность, искусственный интеллект, робототехника или технологическое предпринимательство. В течение шести дней они будут изучать кибербезопасность, разработку видеоигр, применение нейросетей в обучении и другие актуальные темы.

По итогам школы участники смогут пройти конкурсный отбор и претендовать на гранты в магистратуру Университета Иннополис. Предусмотрено не менее пяти грантов на бесплатное обучение и не менее 20 грантов со скидкой до 70 %. Для участия в отборе необходимо пройти онлайн-тестирования, а также собеседования с профессорами и HR-специалистами университета. Формат и этапы отбора зависят от выбранного направления подготовки.

«Грантовый конкурс на весенней школе бакалавров – хорошая возможность поступить в магистратуру Университета Иннополис по упрощенной системе. По итогам двух прошлых зимних школ по выигранным грантам в ИТ-вуз поступили 33 участника», – отметил проректор, начальник управления академической политики и высшего образования Университета Иннополис Евгений Бобров.

Чтобы стать участником весенней школы, необходимо заполнить заявку, прикрепить резюме и дождаться подтверждения от организаторов.

Подробная программа и форма регистрации доступны на сайте.