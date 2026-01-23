Университет Иннополис вошел в рейтинг Times Higher Education по компьютерным наукам

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Университет Иннополис занял шестое место в группе 601-800 российского предметного рейтинга по компьютерным наукам британского издания Times Higher Education 2026. При этом вуз получил наивысший среди российских университетов балл за международные связи – 73,1. В этом показателе учитывались доля иностранных студентов и сотрудников, а также количество исследовательских публикаций с зарубежными соавторами.

Кроме того, Иннополис получил высокие оценки за сотрудничество с индустрией – 57,1, и за качество научных исследований – 40,7.

Ректор университета Александр Гасников отметил, что для ИТ-вуза важно, что издание уже второй год подряд включает Иннополис в предметный рейтинг по компьютерным наукам. Он добавил, что университет также два года подряд входит в топ-10 российских вузов по общему мировому рейтингу THE WUR.

По словам Гасникова, это подтверждает, что вуз смог за относительно короткий срок стать одним из ведущих университетов России в области компьютерных наук и занять достойное место в мировых рейтингах.

Предметный рейтинг по компьютерным наукам оценивает достижения университетов в таких направлениях, как разработка программного обеспечения, искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность и другие.

Эксперты анализируют качество научных публикаций, уровень взаимодействия с индустрией и преподавания, международную активность и развитие исследовательской среды.