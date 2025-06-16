Университет Иннополис стал лидером рейтинга Минтруда по трудоустройству выпускников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Университет Иннополис стал лидером национального рейтинга Минтруда России по трудоустройству выпускников бакалавриата и специалитета в области инженерного дела, технологий и технических наук.

Национальные рейтинги составляются по восьми направлениям подготовки. Они рассчитываются на основе сведений Рособрнадзора по уровню трудоустройства и Социального фонда РФ – по медианной заработной плате выпускников российских университетов и колледжей. Рейтинги размещены на портале «Работа России».

Университет Иннополис стал первым среди российских вузов с числом выпускников выше медианного. Его индекс в области инженерного дела, технологий и технических наук – 2,19 балла.

К данной области образования отнесены, в частности, архитектура, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, а также ряд других направлений.

Места со второго по пятое заняли НИУ «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Заполярный государственный университет и Финансовый университет при Правительстве РФ.

В рейтинге по трудоустройству выпускников магистратуры в области инженерного дела, технологий и технических наук Университет Иннополис разместился на четвертой позиции с индексом в 1,56 балла. Его опередили Московский физико-технический институт Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Пятым стал МИФИ.

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов прокомментировал эти результаты. По его словам, Университет Иннополис всегда отличался 100-процентным уровнем трудоустройства выпускников, которые в среднем получают пять предложений о работе еще до окончания вуза. Средняя заработная плата выпускников вуза тоже одна из самых высоких в стране: за последний год она выросла на 20 тыс. рублей и достигла 250 тыс.