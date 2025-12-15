Университет Иннополис стал лидером по цифровизации среди государственных вузов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Университет Иннополис и Университет ИТМО продемонстрировали «очень высокую» степень цифровизации и стали лидерами соответствующего рейтинга среди российских государственных вузов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Развитие умных кампусов» от компании «Ростелеком» и «Акселератора ФРИИ».

Специалисты изучили 25 кампусных проектов от российских вузов, а также степень их цифровизации. В выборку вошли университеты, которые участвуют в проекте «Приоритет 2030». У них есть либо кампусы, либо планы по их строительству.

Исследователей интересовали ключевые направления цифрового развития высших учебных заведений: образовательные технологии, цифровая инфраструктура, цифровые платформы, системы искусственного интеллекта, кибер- и физическая безопасность, сервисы для повседневной жизни и цифровая среда для исследований и разработок.

В результате более 60% государственных университетов продемонстрировали низкую степень цифровизации (в частности, Тульский, Башкирский, Севастопольский, Воронежский государственные университеты).

«Высокую» степень цифровизации эксперты обнаружили в МГТУ имени Баумана, Дальневосточном федеральном университете и Новосибирском государственном университете.

«Современные умные кампусы больше не рассматриваются как изолированное пространство внутри университета. Они становятся частью городской цифровой инфраструктуры – открытыми, связанными и полезными для горожан», – убеждены авторы исследования.