Университет Иннополис стал 5-м по уровню зарплат выпускников технических вузов

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

В Университете Иннополис состоялся юбилейный, десятый по счету выпуск завершивших обучение студентов. Выпускников поздравил курирующий город-спутник Казани вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

«Университет Иннополис традиционно выбирают лучшие абитуриенты страны. И неудивительно, ведь вуз занимает 29-е место в рейтинге лучших университетов России (Forbes), 15-е место в рейтинге инженерно-технических вузов России (RAЕX), 4-е место среди вузов РФ по инженерным наукам и 5-е место в рейтинге SuperJob по уровню зарплат выпускников технических вузов. Благодарю Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за многолетнюю поддержку университета! Выпускникам желаю найти свое место в жизни! В добрый путь!» — заметил в своем выступлении вице-премьер РТ.

В свою очередь директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин обратил внимание на то, что средняя зарплата выпускников вуза «за год выросла на 30 тыс. рублей и сейчас составляет 230 тыс. рублей в месяц».

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

«Основные должности, которые занимают специалисты, окончившие наши программы высшего образования, — разработчик программного обеспечения, ведущий инженер, инженер по компьютерному зрению, аналитик данных и другие», — уточнил он.

Среди участников церемонии вручения дипломов также были ректор Университета Иннополис Александр Гасников, председатель совета директоров ООО «Дигинавис», бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов, начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ Андрей Федоров и мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков.

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

В этом году Университет Иннополис окончили 235 учащихся: 148 бакалавров, 79 магистров и восемь аспирантов. За десять лет он получил 114 887 заявок от абитуриентов и выпустил 1453 молодых специалиста. При этом 100% выпускников трудоустроились в ведущие российские IT-компании, сообщает пресс-служба вуза.

Наибольшей известности среди выпускников Университета Иннополис добились Кевин Ханда (окончил бакалавриат по специальности «Управление большими данными» в 2019 году) — сооснователь маркетплейса KazanExpress, который в 2023-м вошел в рейтинг лучших работодателей России Forbes, Влад Виноградов (окончил магистратуру по специальности «Управление большими данными» в 2018-м) — соучредитель компаний Optic и EORA, попавший в 2023-м в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Наука и технологии», Антон Трантин (окончил магистратуру по специальности «Управление разработкой ПО» в 2017-м) — создатель компании «Иннософт» по разработке ПО и дочерней фирмы Yorso в Европе, Вячеслав Лукин (также окончил магистратуру по специальности «Управление разработкой ПО» в 2017-м) — основатель проекта Edge Vision, специализирующегося на технологиях компьютерного зрения в транспортной отрасли.