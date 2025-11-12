Университет Иннополис создал 3D-модели труднодоступных зон рудников

Фото: пресс-служба Иннополиса

В Заполярном филиале «Норникеля» на руднике «Октябрьский» промышленный дрон InnoSpector Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис протестировали для съемки труднодоступных и опасных для человека участков шахт. Об этом сообщает пресс-служба Иннополиса.

Основной задачей испытаний стало исследование вертикальных и наклонных рудоспусков, а также отработанного пространства камерных выработок, что позволит повысить безопасность подземных работ.

Специалисты проверили возможности дрона по созданию 3D-моделей геометрии выработок с привязкой к рудничной системе координат.

Главный маркшейдер рудника «Октябрьский» Денис Ильин рассказал, что во время испытаний обследовали три рудоспуска, выполнили полеты как снизу вверх, так и сверху вниз через узкие пространства, включая г-образную горизонтальную выработку длиной около 90 метров. Он отметил, что дрон работает по радиосигналу и способен проникать в самые опасные и недоступные для человека зоны без прямой видимости.

Фото: пресс-служба Иннополиса

Испытания показали, что аппарат соответствует требованиям российского лидера горно-металлургической промышленности и способен выполнять лидарную съемку и видеоинспекцию вертикальных выработок длиной до 100 метров.

Аппарат позволяет в реальном времени просматривать результаты видео- и лидарной съемки, проводить измерения и анализировать фактическое положение выработок на месте, что ускоряет процесс принятия решений.

Руководитель Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт отметил, что специалисты могут изучать видео и точные 3D-модели выработок прямо в шахте, при этом погрешность составила менее 2 см.

Он добавил, что дрон с системами стабилизации и пылезащиты эффективно работает при низкой видимости и сильных потоках воздуха, характерных для подземных условий, и что InnoSpector позволяет проводить комплексные исследования там, где использование других аппаратов невозможно.

Руководитель направления группы обеспечения геолого-маркшейдерских служб Заполярного филиала «Норникеля» Игорь Журавлев сообщил, что в мире всего две компании производят подобные БПЛА с системой SLAM, и до этого в России никто не воспроизводил такие технологии.