Университет Иннополис разработал модуль для обучения ИИ студентов-робототехников

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Сотрудники Университета Иннополис разработали образовательный модуль для подготовки специалистов, владеющих инструментами искусственного интеллекта для предиктивной аналитики и планирования технического обслуживания в машиностроении. Модуль внедряется как часть дисциплины или самостоятельный курс в программы профильных технических университетов, сообщает пресс-служба вуза.

Новый образовательный модуль «Предиктивная аналитика и интеллектуальное планирование технического обслуживания в машиностроении» рассчитан на 144 академических часа. При этом он включает 82 часа практики (на основе отраслевых примеров и проектных задач). Первым модуль интегрировал Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, отметили в пресс-службе.

Речь идет о программе бакалавриата «Мехатроника и робототехника» Института электроники, робототехники и ИИ данного вуза. Первые 14 студентов начнут обучаться по нему в шестом семестре 2026/27 учебного года.

Программа призвана помочь студентам освоить работу с промышленными данными, построение моделей прогнозирование отказов и остаточного ресурса оборудования, а также ИИ-инструменты для оптимизации технического обслуживания, мониторинга и оценки эффективности. Практическая часть предполагает использование языка программирования Python, библиотек и операций машинного обучения, языка структурированных запросов и средств визуализации данных.

«К шестому семестру студенты уже обладают базой по профильным инженерным дисциплинам и готовы переходить к работе с массивами промышленных данных и предиктивными моделями. Мы хотим, чтобы наши выпускники выходили из стен института с четким пониманием того, как ИИ трансформирует традиционные отрасли. Сильная IT- и аналитическая школа Университета Иннополис сможет дать им ту цифровую надстройку, которая превращает хорошего инженера-механика в востребованного архитектора умных производств», – заметил директор Института электроники, робототехники и искусственного интеллекта КБГУ имени Х. М. Бербекова Замир Шомахов.

Если модуль был пройден в качестве самостоятельного курса, то его выпускники смогут работать аналитиками данных, инженерами по предиктивной аналитике и специалистами по цифровому техническому обслуживанию и ремонту.

Разработку отраслевых ИИ-модулей Университет Иннополис ведет в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ранее специалисты Института дополнительного образования и Института искусственного интеллекта IT-вуза подготовили модули для программ в области образования, медицины и хемоинформатики.

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