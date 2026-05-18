Университет Иннополис проведет онлайн-лекции по ИИ и робототехнике в мае-июне

Университет Иннополис организует серию онлайн-мероприятий в мае и июне для старшеклассников, планирующих поступление в ИТ-вуз, студентов технических специальностей, их родителей и тех, кто рассматривает карьеру в технологической сфере, сообщили в пресс-службе университета. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Участники смогут узнать о программах бакалавриата, особенностях обучения, грантовом конкурсе, карьерных перспективах после выпуска и задать вопросы преподавателям.

Расписание:

21 мая, 17:00 – «Анализ данных и искусственный интеллект». Спикер: Бадер Рашид , доцент, старший научный сотрудник Лаборатории инновационных технологий обработки видеоконтента Университета Иннополис

25 мая, 17:00 – «Математические основы искусственного интеллекта». Спикер: Иван Конюхов , доцент, начальник Лаборатории высокопроизводительных вычислений Университета Иннополис

28 мая, 17:00 – «Робототехника». Спикер: Александр Малолетов , профессор, директор Института робототехники и компьютерного зрения Университета Иннополис

1 июня, 17:00 – «Инженерия информационных систем». Спикер: Мунир Махмутов, старший преподаватель Лаборатории искусственного интеллекта в разработке игр Университета Иннополис

Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроектов «Молодежь и дети» и «Беспилотные авиационные системы». Регистрация – на сайте университета.