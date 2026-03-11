news_header_top
Общество 11 марта 2026 11:05

Университет Иннополис получит 196 млн на проект «Физико-математический прорыв»

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил финансирование автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» на реализацию проекта «Физико-математический прорыв» в 2026–2027 годах. Соответствующее постановление подписано 10 марта.

Общий объём субсидий составит 196,154 млн рублей. В текущем году на эти цели предусмотрено 84,979 млн рублей, в 2027-м — 111,175 млн рублей. Главным распорядителем средств выступает Министерство образования и науки РТ.

Проект направлен на повышение качества физико-математического образования, развитие способностей школьников, популяризацию точных наук и привлечение абитуриентов с высоким уровнем подготовки в вузы.

В рамках проекта запланирован комплекс обязательных мероприятий. Среди них — проведение образовательных встреч для школьников, родителей и педагогов по физике и математике, взаимодействие со школами по созданию профильных классов, информационно-методическая поддержка учителей, индивидуальная работа с учениками и диагностика их знаний.

#кабмин рт #минобраз рт #университет иннополис
